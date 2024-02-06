На фоне продолжающихся уже несколько недель протестов, организованных фермерами по всей Европе, Урсула фон дер Ляйен предложит Еврокомиссии отозвать законопроект о сокращении использования пестицидов и других химикатов в сельском хозяйстве. Об этом глава ЕК сообщила сегодня в своем выступлении в Европарламенте по итогам саммита Евросоюза, состоявшегося 1 февраля.

"Законопроект стал символом поляризации. Он был отклонен Европарламентом, в Совете ЕС также больше нет прогресса. Нам нужно что-то сделать. Поэтому я предложу коллегии [комиссаров] отозвать это предложение", — заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии пообещала, что анонсированное сегодня решение не означает отказ Брюсселя от проблемы чрезмерного использования химикатов для выращивания и ухода за растениями. "Чтобы двигаться вперед, необходимо больше диалога и другой подход. И на этой основе Еврокомиссия могла бы сделать новое предложение с гораздо более зрелым содержанием и с участием заинтересованных сторон", — отметил политик.

Законопроект о сокращении использования пестицидов (также известен как SUR) был впервые предложен в 2020 году, официально Еврокомиссия представила инициативу на рассмотрение летом 2022-го. Применение химикатов в растениеводстве и городском хозяйстве предлагалось сократить вдвое до конца десятилетия.

Как напоминает Politico, оглашенное сегодня решение фон дер Ляйен — еще один признак смягчения позиции Брюсселя по экологизации агропродовольственного сектора. Ранее источники издания сообщили, что Еврокомиссия намерена исключить меры для сельского хозяйства из методов достижения климатических целей к 2040 году. Также в Брюсселе утвердили годовой мораторий на требование к фермерам оставлять небольшую часть угодий необработанными для восстановления биоразнообразия.

Отзыв законопроекта о пестицидах Politico связывает не только с продолжающимися уже несколько недель протестами фермеров по всей Европе, но и с давлением со стороны правоцентристской Европейской народной партии — крупнейшей политической силы в Европарламенте, к которой принадлежит и фон дер Ляйен. В преддверии июньских выборов ЕНП стремится заручиться поддержкой сельских жителей, за голоса которых конкурирует с представителями более радикальных правых партий.

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