По данным Telegram-канала, 6 февраля штаб Надеждина показал примеры "ошибок" в подписях — там содержатся опечатки в фамилиях и адресах. Сотрудники ЦИК внесли, например, город Салехард как "Салихард", а Ростов-на-Дону как "ростов на дому".
Сейчас штаб Надеждина "обзванивает людей, чьи подписи вызвали подозрение у ЦИКа", заявил политик. Также он отметил, что для проверок подписей нужно больше времени, чем оставила комиссия.
"По тому, что я сейчас вижу, и по тому, что избирком перенес заседание только на 8 февраля, мы будем находиться в странной ситуации. Мы физически не успеем просмотреть все замечания ЦИК. Если они скажут: ладно, Борис Борисович, мы тебе верим, остальные подписи не будем смотреть, мы верим, что они нормальные. Ну, хорошо, регистрируйте так. Если нет — пойду в суд, что еще делать",
— заявил политик.
Заседание ЦИК состоится 8 февраля.