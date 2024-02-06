ЦИК обратил внимание на ошибки при оцифровке "нескольких десятков" подписей за выдвижение Бориса Надеждина, сообщил политик "Агентству".

"По тому, что я сейчас вижу, и по тому, что избирком перенес заседание только на 8 февраля, мы будем находиться в странной ситуации. Мы физически не успеем просмотреть все замечания ЦИК. Если они скажут: ладно, Борис Борисович, мы тебе верим, остальные подписи не будем смотреть, мы верим, что они нормальные. Ну, хорошо, регистрируйте так. Если нет — пойду в суд, что еще делать",

— заявил политик.