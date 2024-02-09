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Верховный суд США в четверг провел слушания по иску Дональда Трампа против штата Колорадо, который запретил включать имя Трампа в бюллетени на президентских выборах. Когда будет оглашено решение, пока не известно, но следившие за слушаниями журналисты и юристы уже сейчас почти полностью уверены, что оно будет в пользу экс-президента.

В декабре Верховный суд штата Колорадо запретил включать имя Дональда Трампа в список кандидатов на пост президента США, сославшись на статью Конституции США, которая запрещает занимать государственные посты участникам мятежа.

Судьи в Колорадо, как и многие критики Трампа, считают, что он после предыдущих выборов пытался незаконными методами отменить их результаты и подстрекал своих сторонников к штурму Капитолия в январе 2021 года.

"Большинство судей Верховного суда, похоже, беспокоит мысль, что один отдельный штат может предпринять такие радикальные действия против лидирующего республиканского кандидата на президентских выборах […] После двух часов дискуссии дело выглядит так, что уверенное консервативное большинство судей намерено занять сторону Трампа и оставить его в бюллетенях", — сообщает корреспондент Би-би-си Сэм Кабрал.

"Большинство судей Верховного суда, судя по всему, склоняется к тому, чтобы отменить решение суда штата о запрете Дональду Трампу снова баллотироваться в президенты", — вторит ему корреспондент агентства AFP.

Журналисты отмечают, что острые вопросы представителю штата Колорадо задавали и консервативно, и либерально настроенные члены члены Верховного суда.

"Колорадскому решению конец", — решительно заявил Би-би-си профессор конституционного права Бостонского университета Роберт Цай.

"Послушав устные прения, трудно себе представить, что этот суд поступит как-то иначе, чем отменит решение Верховного суда Колорадо", — уверен профессор Цай.

А если все начнут?

Председатель Верховного суда Джон Робертс, судья с репутацией консерватора, предположил, что решение в пользу штата Колорадо может привести к тяжелым последствиям для всего процесса выборов президента.

"Если позиция Колорадо будет поддержана, то, конечно же, начнутся процедуры дисквалификации [кандидатов] и с другой стороны. Я полагаю, что немалое число штатов скажет: кто бы ни был кандидат от Демократической партии, вон из бюллетеней!" — сказал судья Робертс.

В итоге результат президентских выборов будут определять всего несколько штатов.

Наседала на представителя Колорадо и член Верховного суда Элена Каган, судья с репутацией либерала.

"Я думаю, что вопрос, на который вы должны найти ответ — это почему отдельный штат может решать, кто станет президентом Соединенных Штатов. Почему отдельный штат может решать не только за своих граждан, но и за всю остальную нацию?", — спрашивала она.

Трампу понравились слушания

Дональд Трамп после слушаний собрал репортеров в своем имении во Флориде и сказал им, что надеется на решение в его пользу. Ход слушаний Трамп оценил как "очень прекрасный процесс".

"Возможно ли человеку, который везде [в опросах] лидирует, взять и сказать: так, мы тебе не дадим баллотироваться? Знаете, я думаю, это было бы жестко. Но я оставляю это на усмотрение Верховного суда", — сказал экс-президент.

Трамп снова назвал решение колорадского суда и прочие подобные действия против него попытками Демократической партии вмешаться в предвыборный процесс.

Когда решение?

Верховный суд ранее решил рассмотреть иск Трампа против Колорадо в ускоренном порядке.

Когда именно будет оглашено решение, неизвестно, но судьи, возможно, будут ориентироваться по крайней мере на одну конкретную дату: праймериз Республиканской партии в Колорадо пройдут 5 марта.

Имя Трампа в бюллетенях все равно будет, хотя бы потому, что они уже печатаются и будут разосланы для голосования по почте в ближайшие дни. Но организаторам голосования нужно будет знать, считать ли голоса за Трампа.

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