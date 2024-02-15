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В Курской области беспилотники нанесли удар по нефтебазе, расположенной возле деревни Полевая. Загорелись три резервуара с топливом, сообщил глава российского региона Роман Старовойт.

В тушении пожара, написал он в Telegram-канале, задействованы 165 человек и 35 единиц техники, включая пожарные поезда. Распространение пожара, заявил Старовойт, удалось остановить, люди не пострадали.

РИА Новости около 10:00 по московскому времени (9:00 по рижскому) сообщило со ссылкой на экстренные службы региона, что пожар на одном из трех резервуаров локализован.

Источник "Суспильне" в украинских спецслужбах заявил, что атака на нефтебазу в Курской области — операция ГУР Минобороны.

По подсчетам The Moscow Times, это девятый удар по российским нефтяным объектам, нанесенный с начала 2024 года. Официально власти Украины о причастности к атакам беспилотников на цели на территории России не объявляют.

Остановку работы НПЗ из-за атаки беспилотников называли одной из причин сокращения переработки нефти в России в начале 2024 года.

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