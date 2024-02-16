Фото: t.me/tsikhanouskaya

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и глава Европейской комиссии встретились с супругой Алексея Навального Юлией Навальной, пишет "Медуза".

О встрече Навальной с Тихановской сообщается в телеграм-канале лидера белорусской оппозиции.

"Сегодня стало известно о смерти в колонии политзаключенного Алексея Навального. Светлана Тихановская лично встретилась с его женой Юлией и высказала искренние соболезнования. Их встреча прошла в закрытом формате", — сказано в сообщении.

Как передает "Русская служба Би-би-си", Тихановская во время своего выступления на круглом столе по Беларуси сказала: "Нам нужно изолировать двух диктаторов".

Также Юлия Навальная встретилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом в социальной сети X сообщила сама фон дер Ляйен.

"Дорогая Юлия, вы и ваша семья на протяжении многих лет мужественно поддерживали Алексея Навального в его деле. Сегодня мы также склоняем головы перед всей семьей", — написала глава Еврокомиссии.


Ранее Навальная выступила с заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности. Она подчеркнула, что у нее нет независимых подтверждений смерти ее мужа и что вся информация об этом исходит от государственных источников.

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