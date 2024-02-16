Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и глава Европейской комиссии встретились с супругой Алексея Навального Юлией Навальной, пишет "Медуза".

О встрече Навальной с Тихановской сообщается в телеграм-канале лидера белорусской оппозиции.

"Сегодня стало известно о смерти в колонии политзаключенного Алексея Навального. Светлана Тихановская лично встретилась с его женой Юлией и высказала искренние соболезнования. Их встреча прошла в закрытом формате", — сказано в сообщении.

Dear Yulia, I feel your pain, as a wife & mother. The death of your husband Alexei Navalny is not only a tragedy for your family but a loss for all of us who believe in freedom & justice. In this moment of profound sadness, know that you are not alone. Our hearts are with you. pic.twitter.com/CrWNdQRoJ1 — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) February 16, 2024

Как передает "Русская служба Би-би-си", Тихановская во время своего выступления на круглом столе по Беларуси сказала: "Нам нужно изолировать двух диктаторов".

Также Юлия Навальная встретилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом в социальной сети X сообщила сама фон дер Ляйен.

"Дорогая Юлия, вы и ваша семья на протяжении многих лет мужественно поддерживали Алексея Навального в его деле. Сегодня мы также склоняем головы перед всей семьей", — написала глава Еврокомиссии.

Dear Yuliya, you and your family have bravely supported Alexei Navalny in his cause for so many years.

Today, we also bow our heads to the entire family. pic.twitter.com/sw34KmrPQi

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2024



Ранее Навальная выступила с заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности. Она подчеркнула, что у нее нет независимых подтверждений смерти ее мужа и что вся информация об этом исходит от государственных источников.



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