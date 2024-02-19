Бывший президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал смерть Алексея Навального, но не упомянул Владимира Путина, как это сделал действующий президент Джо Байден — в пятницу он заявил, что Путин лично несет ответственность за произошедшее.

"Внезапная смерть Алексея Навального заставила меня все больше и больше осознавать, что происходит в нашей стране", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Это медленная, неуклонная прогрессия, в которой коррумпированные, радикально левые политики, прокуроры и судьи ведут нас по пути разрушения", — добавил он, обвинив в "разрушении Америки" пограничную политику властей, "сфальсифицированные выборы" и несправедливые решения судов.

Никки Хейли, единственный оставшийся соперник Трампа в борьбе за президентскую номинацию, в своем заявлении на прошлой неделе возложила вину за смерть Навального на Путина и сказала о склонности Трампа льстить и защищать российского лидера, вместо того чтобы бросить ему вызов.

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