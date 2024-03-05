Foto: Getty Images via AFP/Scanpix/LETA

Израиль отозвал своего постоянного представителя в Организации Oбъединенных Наций Гилада Эрдана "для немедленных консультаций". Об этом сообщил в понедельник, 4 марта, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. При этом он обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в попытке замолчать представленный ранее в тот же день всемирной организацией доклад о множестве актов сексуального насилия, совершенных боевиками ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

"Последний доклад ООН подробно описывает зверства ХАМАСа, совершенные 7 октября, включая массовые убийства, изнасилования и другие систематические сексуальные преступления. Однако председатель (имеется в виде генсек ООН — Ред.) молчит. Пришло время действовать, Антониу Гутерриш. ХАМАС должен быть признан во всем мире террористической организацией, а поддерживающие его страны должны быть названы спонсорами терроризма", — написал Кац в соцсети X.

Сам Гилад Эрдан по этому поводу заявил: "ООН потребовалось пять месяцев, чтобы наконец признать совершение шокирующих преступлений на сексуальной почве во время атаки ХАМАС. Теперь, когда появился доклад о сексуальных злодеяниях и сексуальном насилии, которым подвергаются наши заложники в секторе Газа, позорное молчание ООН, которая не проводит ни одного обсуждения по этому вопросу, вопиет до небес".

Между тем, пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик отверг обвинения в адрес своего шефа в том, что тот якобы пытается замолчать доклад. По его словам, Гутерриш, напротив, "полностью поддерживал" работу над составлением этого документа, которая велась под руководством Прамилы Паттен, специального представителя ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта. Дюжаррик также обратил внимание на тот факт, что доклад в итоге был обнародован.

Доклад ООН об изнасилованиях при нападении ХАМАС на Израиль


Паттен представила доклад 4 марта. В нем говорится, что есть "однозначная и убедительная информация о том, что в отношении заложников (захваченных боевиками ХАМАС. — Ред.) было совершено сексуальное насилие, включая изнасилования, сексуальные пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение". В документе также отмечается, что сейчас террористы могут продолжать совершать подобное с удерживаемыми ими заложниками.

При этом авторы доклада отклонили некоторые выдвинутые в отношении боевиков ХАМАС обвинения в изнасилованиях, сочтя их "необоснованными".

Информация для доклада собиралась сотрудниками ООН в Израиле в первой половине февраля.

Новые обвинения в адрес БАПОР


Израильские военные 4 марта опубликовали аудиозапись, на которой, как они утверждают, террорист, работающий учителем арабского в школе БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ — Ред.)", говорит о том, что удерживает в плену нескольких израильских женщин, называя их "рабынями". Подтвердить подлинность этой записи с помощью независимой экспертизы не представляется возможным.

"Согласно нашим разведданным, более 450 террористов, принадлежащих к террористическим организациям сектора Газа, в основном к ХАМАСу, также являются сотрудниками БАПОР", говорится, кроме того, в заявлении армии Израиля.

В тот же день в БАПОР заявили, что израильские военные в секторе Газа пытали их сотрудников, в том числе применяя к ним сексуальное насилие, чтобы выбить из них признания в участии в атаке ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ранее израильская сторона уже неоднократно обвиняла сотрудников БАПОР в пособничестве террористам ХАМАС. В январе руководство агентства заявило, что разорвало контракты с несколькими обвиняемыми и начали в их отношении внутреннее расследование. Целый ряд западных стран, включая США и Германию приостановили финансирование БАПОР до окончания расследования.

Нападение ХАМАС на Израиль


Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 2000 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 30 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября. Руководство Израиля заявило, что многие из заложников уже погибли.

В минувшие выходные в Египте должны были пройти переговоры о временном перемирии между ХАМАС и Израилем, приуроченном к началу священного для мусульман месяца Рамадан. Однако Израиль бойкотировал встречу. В правительстве страны заявили, что делегаты от Израиля отправятся в Египет только после того, как ХАМАС предоставит поименный список заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit