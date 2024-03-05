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Правозащитникам известно как минимум о 4 случаях. Некоторым задержанным вменяют в вину статью о нарушении порядка проведения митинга за возложение цветов в память об Алексее Навальном.

В Москве силовики начали снова задерживать тех, кто возлагал цветы к памятникам жертв политических репрессий в память о скончавшемся российском оппозиционном политике Алексее Навальном. Правозащитный проект "ОВД-Инфо" во вторник, 5 марта, сообщает о четырех случаях задержания.

К жительнице Москвы Полине Ореховой полицейские пришли домой, пишет "ОВД-Инфо". Ей вменяют в вину статью 20.2 КоАП РФ о нарушении порядка проведения митинга за возложение цветов к Стене скорби 17 февраля. Орехову отвезли в отделение внутренних дел "Останкинское" и отобрали личные вещи, в том числе мобильный телефон, уточнили правозащитники.

Некоторые из задержанных посещали похороны на Борисовском кладбище
Этим же утром двое полицейских в штатском на выходе из дома задержали Егора Комлева, забрали паспорт и отвезли в ОВД по району Хорошево-Мневники, отмечают правозащитники. Какую статью вменяют в вину мужчине — неизвестно. Комлев возлагал цветы в память о Навальном 16 и 17 февраля, а также присутствовал на его похоронах 1 марта. Силовики сообщили, что вычислили его по камерам видеонаблюдения.

Кроме того, сотрудники Центра "Э" задержали Елену Грибкову и отвезли в МВД по Даниловскому району, указывает "ОВД-Инфо". По данным проекта, Грибкова ходила на похороны Алексея Навального 1 марта, а 17 февраля женщину задерживали на акции памяти оппозиционера, но опустили с предостережением.

В ОВД по району Новогиреево доставили задержанную в столице Елену Левину, пишут правозащитники. Ранее Левину задерживали 17 февраля за возложение цветов к Стене скорби, но в тот же день отпустили с предостережением, добавляет "ОВД-Инфо".

Смерть Алексея Навального

О смерти одного из лидеров российской оппозиции в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе стало известно 16 февраля. Алексей Навальный 1 марта был похоронен на Борисовском кладбище в Москве. На акциях в память об политике, проходивших в российских городах, задерживали сотни участников. Тысячи людей продолжают возлагать цветы на могилу Навального.

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