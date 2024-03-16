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Президент Франции Эммануэль Макрон перед своим визитом в Киев заявил в интервью украинским СМИ, стремится избежать эскалации в войне России с Украиной.

"Наша цель — Россия не должна победить. Но наша цель также — вернуть мир в Европу. Для того, чтобы добиться этой цели, мы не можем идти по пути эскалации, потому что нам не нужна еще одна война", — сказал Макрон.

При этом, как сказал французский президент, "у нас нет ограничений, и мы будем реагировать в зависимости от того, как будет реагировать Россия".

"Украинцы в определенный момент должны иметь сильную позицию, когда они будут вести переговоры о мире. Но я не выступаю сейчас с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности", — цитируют Макрона украинские СМИ.

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