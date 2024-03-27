Специальное подразделение Службы общественной безопасности (СОБ) Литвы — Команда оперативного реагирования и контратаки защитила до 10 российских оппозиционеров во время президентских выборов в России, в руководстве службы отмечают, что ситуация в настоящее время находится под контролем и мощности для этого не выделены.

Заместитель командующего СОБ Арунас Паулаускас, выполняющий функции главы службы, во время отборочной презентации новой команды в окрестностях Кармелавы (Каунасский район) рассказал журналистам, что сотрудники спецподразделения помогли обеспечить защиту российских оппозиционеров.

"Вместе с полицией и другими ведомствами мы внесли свой вклад в выполнение этой функции", — заявил в среду Паулаускас.

На вопрос о том, изменилась ли реакция должностных лиц и ситуация с безопасностью после нападения на соратника бывшего российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова в Вильнюсе, он ответил, что ситуация находится под контролем.

"К счастью, количество атак не увеличилось. Что касается оппозиционеров, то их (нападений — BNS, к счастью, больше не было. На данный момент ситуация достаточно под контролем и дополнительных мощностей для этого мы не выделяем. (…) На данный момент мы не охраняем ни одно, поскольку операция по охране завершена", — сказал Палаускас.

Глава Команды оперативного реагирования и контратаки Ричардас Альцбергас заявил журналистам, что защита оппозиционеров является одной из последних операций спецподразделения, представители подразделения оказывали содействие другим службам.

Он не уточнил точное время операции, но отметил, что она длились "недели", а агентство BNS уточнило, что она продолжалась в предвыборный и послевыборный период выборов президента России.

"Группа оперативного реагирования завершила свою работу в этом направлении. Как нас просили, мы свою задачу выполнили. Сейчас эти лица переданы другим службам", — сказал Альзбергас.

Он не уточнил точное количество представителей оппозиции, охранявшихся подразделением, но указал, что их "до 10".

По словам Альцбергаса, спецназ СОБ не охранял Волкова во время нападения.

"Этот человек не входил в нашу задачу, мы тогда операцию не проводили", — сказал глава он.

На Волкова напали в середине марта в Вильнюсе в машине возле его дома.

Бывший пресс-представитель Навального Кира Ярмыш рассказала, что нападавший разбил окно автомобиля, распылил слезоточивый газ и начал избивать Волкова молотком для мяса. У него была сломана рука, были ушибы ноги.

По данному инциденту начато досудебное расследование.

Команда оперативного реагирования и контратаки (лит. аббревиатура ORKA) — это отряд специально отобранных и обученных офицеров для выполнения возложенных на СОБ задач повышенного риска, включая защиту отдельных лиц.

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