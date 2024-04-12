Литовские пограничники задержали граждан Латвии, которые подозреваются в незаконном перемещении 14 мигрантов из Индии и Непала через границы за определенную плату.

Установлено, что в Латвию нелегалы попали, незаконно перейдя белорусско-латвийскую границу. Автомобиль, в котором находились граждане Латвии, остановили для досмотра на дороге

Радишке - Мокай . При проверке документов пограничники заметили, что водитель и пассажир нервничают. После этого было принято решение о тщательной проверке автомобиля.

В салоне они нашли сумку, в которой было восемь мобильных телефон. В то время, пока сотрудники Государственной службы погранохраны Литвы проверяли машину, в их сторону направлялся микроавтобус с латвийскими номерами, однако, заметив пограничников, машина развернулась и поехала в сторону расположенной рядом усадьбы.

За микроавтобусом был направлен еще один пограничный патруль. Находившийся за рулем гражданин Латвии сообщил, что едет в усадьбу, где его ожидают 14 иностранцев. На территории частного хозяйства пограничники обнаружили 12 граждан Индии и двух граждан Непала.

Водители обоих автомобилей признались, что за переправку нелегалов им пообещали по 6 000 евро.

По делу начат уголовный процесс. Перевозчики задержаны, им грозит тюремный срок, а нелегалов передадут для дальнейших действий латвийской стороне.

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