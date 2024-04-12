Foto: VSAT (Lietuva)

Литовские пограничники задержали граждан Латвии, которые подозреваются в незаконном перемещении 14 мигрантов из Индии и Непала через границы за определенную плату.

Установлено, что в Латвию нелегалы попали, незаконно перейдя белорусско-латвийскую границу. Автомобиль, в котором находились граждане Латвии, остановили для досмотра на дороге

Радишке - Мокай . При проверке документов пограничники заметили, что водитель и пассажир нервничают. После этого было принято решение о тщательной проверке автомобиля.

В салоне они нашли сумку, в которой было восемь мобильных телефон. В то время, пока сотрудники Государственной службы погранохраны Литвы проверяли машину, в их сторону направлялся микроавтобус с латвийскими номерами, однако, заметив пограничников, машина развернулась и поехала в сторону расположенной рядом усадьбы.

За микроавтобусом был направлен еще один пограничный патруль. Находившийся за рулем гражданин Латвии сообщил, что едет в усадьбу, где его ожидают 14 иностранцев. На территории частного хозяйства пограничники обнаружили 12 граждан Индии и двух граждан Непала.

Водители обоих автомобилей признались, что за переправку нелегалов им пообещали по 6 000 евро.

По делу начат уголовный процесс. Перевозчики задержаны, им грозит тюремный срок, а нелегалов передадут для дальнейших действий латвийской стороне.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit