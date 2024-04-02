По информации Государственной пограничной службы (ГПС), 28 марта в волости Эзерниеку Краславскго района был задержан гражданин Республики Беларусь, который провозил нелегалов.
При проверке в автомобиле Renault Laguna проверяющие обнаружили восьмерых граждан Ирана, у которых не оказалось документов, виз и видов на жительство.
Гражданин Беларуси задержан, против него начат уголовный процесс.
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