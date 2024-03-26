В Кедайняйском районе Литвы пограничники задержали микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в котором гражданин Литвы перевозил группу из 9 нелегалов. Также была задержана машина сопровождения BMW 320 с двумя мужчинами.

В минувшую пятницу сотрудники пограничной службы Литвы (VSAT) остановили на дороге Паневежис-Аристава-Ситкунай автомобиль Mercedes-Benz Sprinter с литовскими номерами.

Микроавтобусом управлял 31-летний житель Вильнюса. В машине пограничники заметили девятерых иностранцев. Выяснилось, что литовец перевозил из Латвии группу нелегалов: трех женщин и шестерых мужчин. Самому младшему оказалось 18 лет, самому старшему — 33 года. По предварительным данным, четверо из них имеют гражданство Сенегала, трое — Гвинеи, по одному — Камеруна и Кот-д'Ивуара.

Восемь нелегальных мигрантов предъявили пограничникам удостоверения личности, выданные в Латвии. У одного из задержанных в телефоне хранилась фотография его удостоверения личности. Эти документы дают иностранцам право передвигаться только по Латвии.

Вскоре на той же дороге был остановлен автомобиль BMW 320 с литовскими номерами, следовавший за микроавтобусом и сопровождавший его. Пограничники задержали 31-летнего жителя Вильнюса и его попутчика — мужчину в возрасте 28 лет.

Нелегалы временно размещены в одном из подразделений Вильнюсской пограничной службы. В ближайшее время они будут переданы латвийским пограничникам. По делу начато

досудебное расследование по факту незаконной перевозки людей через государственную границу. За это преступное деяние предусмотрено лишение свободы на срок до 8 лет.

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