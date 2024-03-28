Шяуляйские пограничники задержали в Пасвальском районе Литвы гражданина Украины, которого подозревают в незаконной перевозке четырех граждан Индии в страны Западной Европы.

В минувший вторник пограничники остановили на дороге автомобиль Volkswagen Golf с эстонскими номерами, которым управлял 41-летний украинец, задекларировавший место жительства в Литве.

Пограничники заметили в салоне машины четверых иностранцев. Все пассажиры представились гражданами Индии (в возрасте от 23 до 28 лет), но ни у кого из них не оказалось документов, разрешающих въезд и пребывание в Литве и Шенгенской зоне. Они предъявили проверяющим документы, выданные им центром временно содержания иностранцев в Латвии.

Пограничники задержали водителя и пассажиров, в ближайшее время индийцев передадут латвийской стороне. Начато расследование по факту незаконной перевозки людей через государственную границу. Гражданину Украины за это правонарушение грозит до 8 лет лишения свободы.

По данным VSAT, эти нелегальные мигранты из Латвии уже в четвертый раз пытались нелегально сбежать.

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