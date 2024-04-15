Прокуратура выдвинула обвинения против экс-депутата Сейма Глории Гревцовой (Apvienība jaunlatvieši) за оправдание совершенных Россией военных преступлений и разжигание национальной розни.

В прокуратуре заявили, что розыск Гревцовой прекращен, поскольку она лично обратилась к прокурору. Напомним, что в начале апреля прокуратура заявила, что объявила экс-депутата в розыск, в ответ на что Гревцова заявила, что узнала о розыске из СМИ. Она также записала видеообращение, в котором указала, что никогда не скрывалась от следствия и всегда находилась и находится в режиме доступности.

Напомним, Глории Гревцовой предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного закона - за оправдание военных преступлений и разжигание национальной розни. За такие преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, пробационного надзора, общественных работ, штрафа. До передачи дела в прокуратуру расследованием занималась Служба госбезопасности (СГБ).

СГБ начала уголовный процесс против Гревцовой в связи с видеообращением тогдашнего парламентария, опубликованного в соцсети TikTok. В ролике Гревцова усомнилась в достоверности информации, которая размещена в Музее оккупации Латвии, и словах гида. В ходе расследования служба также обнаружила другие видеообращения Гревцовой, которые содержат признаки уголовных преступлений. В опубликованных Гэкс-депутатом видеороликах СГБ констатировала оправдание военных преступлений России в Украине.

Ни один человек не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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