"У нас гораздо большая проблема с психическим состоянием и настроением водителей, чем с их навыками. Никто не хочет слышать о том, что чувствует пешеход, выскакивающий перед машиной на проезжую часть, или водитель, который едет слишком быстро. Мы должны задуматься о том, как чувствует себя общество", - заявил ведущий телепрограммы Zebra Паулс Тимротс в программе Spried ar Delfi, говоря о борьбе с превышением скорости.