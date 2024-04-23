"У нас гораздо большая проблема с психическим состоянием и настроением водителей, чем с их навыками. Никто не хочет слышать о том, что чувствует пешеход, выскакивающий перед машиной на проезжую часть, или водитель, который едет слишком быстро. Мы должны задуматься о том, как чувствует себя общество", - заявил ведущий телепрограммы Zebra Паулс Тимротс в программе Spried ar Delfi, говоря о борьбе с превышением скорости.
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