В Литве пограничники задержали гражданина Шри-Ланки, который самовольно покинул Центр регистрации иностранцев в Латвии и в сопровождении украинки собирался перебраться в страны Западной Европы.

В среду утром к сотрудникам пограничного пункта Калвария, контролирующим дорогу Мариямполе — Сувалки подъехал автомобиль Toyota с литовскими номерами. Водитель такси сообщил пограничникам о странных пассажирах, которые вызвали у него подозрения: он получил вызов с просьбой забрать их на вокзале в Мариямполе и доставить в Сувалки (Польша).

Пр проверке документов оказалось, что в салоне находятся 27-летняя украинка и 34-летний гражданин Шри—Ланки, предъявивший пограничникам документ, выданный в Латвийском центре регистрации иностранцев. Было также установлено, что он подал заявление о предоставлении убежища в Латвии, поэтому не имел права выезжать оттуда, пока его заявление находилось на рассмотрении.

После выяснения обстоятельств иностранца вернут в Латвию. Также пограничники установили, что мужчина при содействии гражданки Украины намеревался через Польшу попасть в одну из стран Западной Европы.

По делу начат уголовный процесс.

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