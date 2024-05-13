В России осужден гражданин Латвии, признанный виновным в контрабанде наркотиков через границу в особо и в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Как отмечает "Псковское Агентство Информации", в декабре 2022 года латвиец, заведомо зная о наличии в конструктивных полостях автомобиля, на котором он передвигался, брикетов с наркотиками, переместил через российскую границу 62 брикета с гашишем. Общая масса изъятого наркотика превысила 49 кг.
В итоге, суд приговорил гражданина Латвии к 16,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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