Национальная полиция Испании задержала в Гандии (провинция Валенсия) 56-летнего гражданина Латвии, подозреваемого в насильственной смерти 50-летнего гражданина Украины Александра. В полиции отметили, что и подозреваемый, и его жертва были бездомными.

Как отмечают испанские СМИ, драматические события произошли в минувший понедельник. К охранникам университетского кампуса в Гандии обратился мужчина, у которого были заметны телесные повреждения.

Охранники незамедлительно проинформировали полицию и о раненом незнакомце, и о том, что на ближайшем поле лежит тело мужчины.

На место происшествия выехали несколько патрулей местной и национальной полиции. Они осмотрели окрестности и обнаружили безжизненное тело мужчины. Позже у него констатировали тяжелую травму головы и грудной клетки.

Предполагаемый убийца получил несколько серьезных ранений, предположительно полученных во время драки, и был доставлен в больницу Гандии, где ему была оказана медицинская помощь.

Полиция ведет расследование и выясняет обстоятельства, а также мотивы преступления. На сегодняшний день у полиции две версии случившегося: либо мужчины не могли поделить между собой место, либо драка произошла на почве долга.

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