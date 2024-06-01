Вечером 28 мая сотрудники федеральной полиции Германии арестовали двух контрабандистов, которые пытались переправить в ФРГ группу нелегалов, спрятавшихся в кемпере.

В рамках возобновления пограничного контроля в Гёрлице (федеральная земля Саксония) был проверен кемпер, зарегистрированный в Испании. В кабине проверяющие застали водителя-индийца с испанским паспортом и действительным видом на жительство в Португалии, а также одного пассажира с индийским паспортом и просроченным видом на жительство в Испании. У пассажирки и ребенка документов при себе не оказалось.

Во время обыска автодома в задней части автомобиля был обнаружен тайник, в котором лежали четыре человека. Еще пять человек были найдены лежащими в спальном помещении над кабиной водителя.

По предварительным данным, женщину и ее ребенка, а также еще девять человек контрабандисты должны были переправить в Германию. Установлено, что среди пассажиров оказались десять граждан Индии и гражданин Шри-Ланки.

Курьеры рассказали, что подобрали группу людей в Латвии. Во время пути в Германию они останавливались только для дозаправки. Всем нелегалам запрещалось покидать транспортное средство, им давали только попить.

Учитывая обстоятельства поездки, водитель и его подельник подозреваются в незаконной перевозке нескольких иностранцев в Германию и применении к ним опасного для жизни обращения.

По запросу прокуратуры Гёрлица следственный судья окружного суда постановил заключить под стражу двух индийских курьеров.

Дальнейшее расследование взяла на себя следственная группа.

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