Вечером 28 мая сотрудники федеральной полиции Германии арестовали двух контрабандистов, которые пытались переправить в ФРГ группу нелегалов, спрятавшихся в кемпере.
В рамках возобновления пограничного контроля в Гёрлице (федеральная земля Саксония) был проверен кемпер, зарегистрированный в Испании. В кабине проверяющие застали водителя-индийца с испанским паспортом и действительным видом на жительство в Португалии, а также одного пассажира с индийским паспортом и просроченным видом на жительство в Испании. У пассажирки и ребенка документов при себе не оказалось.
Во время обыска автодома в задней части автомобиля был обнаружен тайник, в котором лежали четыре человека. Еще пять человек были найдены лежащими в спальном помещении над кабиной водителя.
По предварительным данным, женщину и ее ребенка, а также еще девять человек контрабандисты должны были переправить в Германию. Установлено, что среди пассажиров оказались десять граждан Индии и гражданин Шри-Ланки.
Курьеры рассказали, что подобрали группу людей в Латвии. Во время пути в Германию они останавливались только для дозаправки. Всем нелегалам запрещалось покидать транспортное средство, им давали только попить.
Учитывая обстоятельства поездки, водитель и его подельник подозреваются в незаконной перевозке нескольких иностранцев в Германию и применении к ним опасного для жизни обращения.
По запросу прокуратуры Гёрлица следственный судья окружного суда постановил заключить под стражу двух индийских курьеров.
Дальнейшее расследование взяла на себя следственная группа.