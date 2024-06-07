Дочери погибшего на Пярну сской трассе мотогонщика Юриса Апиниса на днях исполнится три года. Она пока не может осознать, что случилось. Но чем дольше девочка не видит папу, тем чаще задает вопросы. Профессионального мотогонщика будут провожать в последний путь в субботу в Мадоне. Что же произошло на эстонской трассе Porsche ring в минувшие выходные и привело к гибели 39-летнего спортсмена? И какой урок из произошедшего можно извлечь для защиты любителей этого рискованного вида спорта?

Как рассказала жена спортсмена Аннеле, в эстонской полиции устно уже подтвердили, что не будут возбуждать дело, поскольку авария произошла на трассе, а не в дорожном движении. Аннеле уверена, что ничего не случилось бы, если бы в том месте, где Юрис съехал с трассы из-за небольшой ошибки, не было бы канавы. Это был шестой поворот трассы. Свернув с дороги, Юрис ехал по траве. Именно в этом месте за траекторией трассы находилась канава, которую он не заметил.