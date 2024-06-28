Управление Налогово-таможенной полиции Службы госдоходов (VID) направил в прокуратуру уголовный процесс для возбуждения уголовного дела в отношении двух лиц, пытавшихся уклониться от уплаты налогов, отмыть деньги в крупном размере, а также задекларировать несуществующие сделки, чтобы избежать уплаты НДС.

В ходе досудебного расследования было установлено, что зарегистрированное в Латвии предприятие, видом деятельности которого является неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями, в период с апреля 2019 года по июль 2021 года отразило в учетных документах и включило в декларацию по НДС сделки, которых на самом деле не было, в том числе по закупкам упаковки у нескольких фиктивных компаний на сумму почти 160 000 евро.

Это позволило компании избежать уплаты НДС и нанесло государству ущерб в размере 33 400 евро.

Как отмечают в Службе госдоходов, продолжая преступную деятельность, в период с августа по декабрь 2021 года эта же компания включила в декларации по НДС фактически не состоявшиеся сделки на сумму 39 300 евро, тем самым причинив ущерб госбюджету на сумму 8 260 евро в виде неоплаченного НДС.

В результате этих действий должностное лицо компании получило в свое распоряжение денежные средства в размере 41 700 евро, которые он должен был внести в госбюджет в качестве НДС предприятия. Однако все средства он перевел на банковские счета подставных компаний, подконтрольных подозреваемому.

Затем сообщник снял эти средства наличными в банкомате и вернул предпринимателю. Таким образом, должностное лицо компании при поддержке другого лица легализовало средства, полученные в виде неуплаченного НДС.

Следователи Налогово-таможенной полиции также выяснили, что главу правления компании "консультировало" в махинациях с налогами лицо, которое ранее задерживалось в рамках другого крупного уголовного процесса, начатого в 2021 году.

Служба госдоходов напоминает, что ни один человек не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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