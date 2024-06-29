В прошлом году контрабандные и поддельные сигареты составили 13,5% общего потребления в Латвии, что на 1,7 процентных пункта меньше, чем в 2022 году, сообщила в пятницу на Национальном форуме по вопросам контрабанды руководитель отдела внешних связей компании Philip Morris Latvia Мадара Апсалоне со ссылкой на независимое ежегодное исследование контрабанды сигарет в Европе и Латвии, проведенное международной аудиторской компанией KPMG.

По данным KPMG, потери государственного бюджета от неуплаченных налогов из-за контрабанды и подделки сигарет в Латвии в прошлом году составили 43,1 млн евро, что на 4,9 млн евро меньше, чем в 2022 году.

Общее потребление сигарет в Латвии в прошлом году составило 1,9 млрд штук, в том числе 260 млн - нелегальные сигареты.

Согласно данным KPMG, 61,5% общего объема контрабандных сигарет в прошлом году было ввезено из Беларуси. В исследовании отмечается, что контрабанда сигарет из Беларуси постепенно уменьшается, но при этом растет доля поддельных сигарет.

В Литве доля контрабандных и поддельных сигарет в прошлом году составляла 17,3%, в Эстонии - 10,8%.

Общее потребление сигарет в Литве в прошлом году составило 2,47 млрд штук, в том числе 430 млн были контрабандными. Потери для бюджета Литвы от контрабанды сигарет в прошлом году составили 74,3 млн евро.

В Литве 89% нелегальных сигарет были ввезены из Беларуси, 5% были поддельными.

В Эстонии общее потребление сигарет в прошлом году составило 1,29 млрд штук, в том числе контрабандные - 140 млн. Бюджет Эстонии из-за контрабанды сигарет в прошлом году потерял 29,6 млн евро.

В Эстонии 57% контрабандных сигарет были ввезены из Беларуси, 29% были поддельными.

Как отметила Апсалоне, хотя объемы контрабанды сигарет в Латвии в последние годы уменьшились, они все еще значительно превышают средний показатель по ЕС. Контрабандные сигареты в Латвию по-прежнему в основном ввозятся из Беларуси, несмотря на то, что граница с ней усиленно контролируется после начала войны России против Украины.

Также актуальной проблемой, как и по всей Европе, является рост объема подделок и нелегального производства, поэтому важно проводить продуманную политику в области акцизов, принимая во внимание акцизные ставки в соседних странах, и ограничений на торговлю табачными изделиями. Также необходимо укреплять потенциал правоохранительных органов и трансграничное сотрудничество для предотвращения незаконного производства сигарет и контрабанды.

Участвующие в форуме эксперты отметили, что на объемы контрабанды существенно влияет благосостояние населения, которое в свою очередь тесно связано с развитием экономики в каждой стране. По мере роста благосостояния готовность людей покупать контрабандные товары значительно снижается.

Однако представленное на форуме исследование SKDS показывает, что эта грань очень хрупка, и люди готовы вернуться к покупке контрабандных товаров, если на них начнут влиять экономические факторы или определенные товары станут недоступны из-за различных ограничений.

В связи с этим эксперты выразили обеспокоенность изменениями в законе об обороте табачных изделий, которые с января следующего года существенно ограничат продажу бездымных продуктов.

По мнению экспертов, ожидается стремительный рост нелегального рынка этой продукции, что в свою очередь вызывает опасения относительно способности и возможностей правоохранительных органов страны эффективно реагировать и бороться с ожидаемым ростом нелегальной торговли.

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