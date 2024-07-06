В субботу, в волости Энгурес Тукумского края, на 4-м км дороги Милзкалне — Апшуциемс с дороги съехал автомобиль BMW, который затем врезался в дерево и от удара развалился на части.
В результате аварии погибли три человека: двое мужчин и женщина. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
По делу начат уголовный процесс.
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