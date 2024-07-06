По информации Госполиции, в субботу на Лиепайском шоссе (А9) произошла авария, в результате которой пострадали два человека.
Как отметили в полиции, на перекрестке Лиепайского шоссе и дороги P115 (волость Калвенес Южнокурземского края) столкнулись легковой автомобиль и грузовик.
За рулем легковой машины находился 16-летний подросток, рядом с ним была его мать. По предположению полиции, юный водитель обучался вождению под руководством матери и на перекрестке не уступил дорогу грузовику.
В аварии пострадали два человека, находившиеся в салоне легкового автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняются.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit