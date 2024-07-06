По информации Госполиции, в субботу на Лиепайском шоссе (А9) произошла авария, в результате которой пострадали два человека.

Как отметили в полиции, на перекрестке Лиепайского шоссе и дороги P115 (волость Калвенес Южнокурземского края) столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

За рулем легковой машины находился 16-летний подросток, рядом с ним была его мать. По предположению полиции, юный водитель обучался вождению под руководством матери и на перекрестке не уступил дорогу грузовику.

В аварии пострадали два человека, находившиеся в салоне легкового автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняются.

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