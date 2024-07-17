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По информации Госполиции, 12 июля полицейские с помощью дронов контролировали участки Лиепайского и Вентспилсского шоссе, выявив девять нарушителей.

Как отметили в пресс-центре Госполиции, в пятницу, 12 июля, сотрудники Госполиции с помощью дронов следили за безопасностью дорожного движения и соблюдением правил дорожного движения на шоссе А9 и А10, уделяя особое внимание контролю маневров при обгоне.

На Лиепайском шоссе полиция зафиксировала восемь нарушений требований знака "Обгон запрещен", а также пересечений горизонтальной дорожной разметки "Сплошная линия". Именно на этом шоссе этим летом произошло несколько трагических аварий. В свою очередь, на Вентспилсском шоссе зафиксировано одно нарушение.

Все водители, совершившие запрещенный обгон, привлечены к административной ответственности.

Согласно законодательству, за запрещенный обгон предусмотрен штраф в размере 55 евро, а также два штрафных пункта.

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