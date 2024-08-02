Бывший заведующий кафедрой музыкальных технологий Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса, ассоциированный профессор Роланд Кронлакс обратился в суд, оспаривая распоряжение работодателя об увольнении и требуя вернуть средний заработок за вынужденный прогул с 19 марта по июль - 7739,85 евро.

В ходе судебного разбирательства добавилось требование признать увольнение недействительным. Сам Кронлакс в судебных заседаниях не участвовал, его интересы представлял адвокат, как и интересы вуза. Об этом сообщает сегодня Latvijas Avīze.

Судья Рижского городского суда Санита Стракше отклонила иск профессора. Первым на суде выступил адвокат Кронлакса Андрис Лаздиньш, который отметил, что его клиент признал, что его действия и отсутствие границы между профессиональным и личным нарушали этические нормы, пожалел об этом и обещал больше так не делать, подал в отставку с должности сенатора вуза, получил наказание.

Речь идет о том, что Кронлакс уже был наказан дисциплинарно за конкретные нарушения, поэтому все остальные действия в отношении Кронлакса со стороны вуза являются нарушением запрета на двойное наказание. Юрист университета Татьяна Юркевича ответила адвокату в суде, что в деле Кронлакса все было юридически обоснованно.

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