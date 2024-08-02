В минувший четверг — 1 августа — сотрудники Управления уголовной полиции Рижского региона задержали еще одного приверженца субкультуры бритоголовых, который подозревается в нападении на курьеров по доставке еды.

По информации пресс-центра Госполиции, 31 июля двое ранее задержанных скинхедов были отправлены под арест. 1 августа арест в качестве меры пресечения был избран еще в отношении трех скинов.

Всего на сегодняшний день по делу о нападении на курьеров задержаны семеро юношей и подростков 2005, 2006, 2008, 2009 и 2010 г.р. Следствие по делу продолжается.

В полиции также подчеркнули, несмотря на то, что у задержанных изъяли флаг с надписью кирилицей: "Мы русские, с нами Бог", нельзя утверждать, что задержанные являются русскими ультранационалистами.

Напомним, за нападения на курьеров по доставке еды в минувшую среду были задержаны шесть представителей субкультуры скинхедов. Задержание провели сотрудники Госполиции в сотрудничестве со Службой государственной безопасности.

Кроме того, проведены обыски по нескольким местам проживания. Указанные лица являются сторонниками правой идеологии, которые представляют и поддерживают идеи неонацизма.

Задержанные совершили нападения на курьеров по доставке еды отличной от своей этнической принадлежности и применили против них физическое насилие, отметили в полиции.

Уголовный процесс начат по статье уголовного закона о действиях, направленных на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды либо несогласия, если они связаны с насилием или угрозами либо совершены организованной группой. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Foto: Valsts policija

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