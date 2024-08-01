Foto: Valsts policija

По информации Госполиции, 31 июля сотрудники Управления уголовной полиции Рижского региона при содействии спецназа и Службы госбезопасности задержали шестерых представителей представителей субкультуры скинхедов. Все задержанные оставлены под арестом.

В рамках расследования проведены обыски. В полиции сообщили, что задержанные представители субкультуры скинхедов являются приверженцами правой идеологии, поддерживающей неонацистские идеи.

Установлено, что задержанные совершали нападения на иностранцев-курьеров, занимающихся доставкой еды. Против представителей другой этнической принадлежности скинхеды применяли физическое насилие. Нападения были обоснованы подозреваемыми тем, что, по их мнению, в Латвии должны жить только люди с белым цветом кожи.

Против задержанных начат уголовный процесс по ч.3 ст. 78 /Уголовного закона Латвии — за разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти или розни, если оно сопряжено с насилием или угрозами, либо совершено организованной группой. За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет с последующим пробационным надзором на три года или без такового.

Следствие по делу продолжается.

Это уже не первое задержание поклонников субкультуры бритоголовых в этом году. Как уже сообщалось ранее, 20 апреля (в день рождения Адольфа Гитлера) Государственная полиция совместно со Службой госбезопасности задержали скинхедов, которых подозревают в публичном прославлении геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений, совершенных в нацистской Германии, а также в совершении действий, направленных на разжигание расовой ненависти.

Как напоминают в Госполиции, бритоголовые или скинхеды, сокращенно просто скины, — это субкультура. Субкультура — это относительно постоянная система духовных и материальных ценностей в рамках культуры, которая иногда формируется как оппозиция господствующей культуре общества и которую большинство считает менее ценной или вредной.

Последователи субкультуры обычно утверждают свою принадлежность посредством определенного стиля — одежды, поведения и языка. Субкультура скинхедов делится на более детальные направления, которые различаются взглядами на те или иные темы. Скинхеды национал-социалисты исповедуют национал-социалистическую идеологию (неонацизм), и это одно из направлений субкультуры скинхедов. Особый культ таких скинхедов формируется вокруг личности Адольфа Гитлера и некоторых других лидеров национал-социалистического движения.

Для скинхедов-неонацистов существенное значение имеет внешний вид, который служит своеобразным индикатором идентификации - бритая голова или очень короткая стрижка, светло-голубые джинсы, короткие, черные и темно-зеленые куртки на "молнии" без воротника – "бомберы", военная форма или ее отдельные элементы, нацистская символика, нашивки, значки, тяжелые ботинки, чаще - военные, преимущественно черного цвета.

Foto: Valsts policija
Foto: Valsts policija

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