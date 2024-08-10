Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) продолжают работу на Ганибу дамбис в Риге, где в среду, 7 августа, загорелись ангары с титановой стружкой.

Как сообщила агентству LETA представитель VUGD Виктория Грибусте, пожарные на месте происшествия следят за ситуацией и измеряют температуру в засыпанной гравием куче титановой стружки.

Ранее сообщалось, что в среду в 13:53 в VUGD поступил вызов в связи с пожаром на Ганибу дамбис. Загорелись несколько ангаров, продукция и оборудование на общей площади 1550 квадратных метров. В окрестностях наблюдалось сильное задымление.

В ангарах находилась титановая стружка, которую не рекомендуется тушить водой, поэтому их засыпали песком, чтобы предотвратить поступление кислорода и открытое горение.

С пламенем боролись 40 пожарных с восемью автоцистернами, двумя автолестницами, а также специализированной машиной для подачи шлангов и пены. На месте происшествия также работали муниципальные компании с тяжелой техникой. Пожар был локализован в среду в 18:36, после чего VUGD начала наблюдение за территорией и мониторинг укрытых куч с помощью тепловизионной камеры и беспилотных летательных аппаратов.

Упомянутым объектом управляет компания LLR-Ecotech. Представители предприятия сообщили агентству LETA, что горящий ангар использовался как склад металлолома. Неясно, почему возник пожар, но ангар сгорел почти полностью.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !