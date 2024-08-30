В центре Варшавы совершено нападение на женщину. Обидчиком прохожей стал 25-летний гражданин Латвии. Подозреваемый, которого потерпевшая успела зафиксировать на видео, задержан и из-за нестабильного поведения помещен в психиатрическую клинику. Больше всего в этой истории жительницу столицы Польши возмутило поведение местной полиции.

Как отмечают польские СМИ, потерпевшая рассказала, что странный незнакомец, на котором были только шорты, подошел к ней в самом центре Варшавы и стал приставать. Поняв, что от навязчивого кавалера ей не отделаться, женщина решила заснять его на телефон, а также кричала, чтобы тот оставил ее в покое. Однако мужчину крики не смутили, он схватил ее за руки и потащил.

"Напоминаю, это был центр Варшавы, никто из проезжавших в машинах не решился мне помочь. После моих криков о помощи выбежали охранники из дома напротив и закричали, чтобы он меня отпустил. После этого он сбежал", - рассказала потерпевшая.

После инцидента женщина позвонила в полицию. Однако там не проявили интереса к словам потерпевшей и сообщили, что она может подать заявление по месту проживания, поскольку фактов изнасилования, избиения или похищения не констатировано.

Однако в полиции Варшавы сообщили, что слова женщины не совсем соответствуют действительности: в результате проведенных оперативных действий через полтора часа мужчина был опознан и доставлен в отделение полиции. После осмотра выяснилось, что 25-летний гражданин Латвии был пьян и вёл себя иррационально и агрессивно.

Медработник на месте установил, что задержанный имеет право на помещение в вытрезвитель. Однако из-за нестабильного поведения мужчина был доставлен в психиатрическую больницу.

Потерпевшая уже написала официальное заявление о нападении. В отношении задержанного гражданина Латвии в скором времени будут предприняты процессуальные меры.

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