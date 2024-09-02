Рижский городской суд приговорил представителя субкультуры скинхедов к полутора годам лишения свободы за преступление на почве ненависти, а его несовершеннолетнего подельника — к пробационному надзору, сообщила прокуратура.

Рижский суд приговорил совершеннолетнего молодого человека к одному году и шести месяцам лишения свободы, с последующим пробационным надзором сроком на два года. В то время как его несовершеннолетнего подельника приговорили к пробационному наздору в течение четырех лет.

Оба молодых человека, — причислявших себя к радикальному движению "нео-нацистских скинхедов", — 22 февраля 2024 года избили двух других молодых людей в Верманском парке в Риге. Они вели видеозапись своих действий, заставив с помощью угроз двух других молодых людей исполнить нацистское приветствие и восхвалять Адольфа Гитлера. После чего зачинщики распространили видеозапись в соцсети Telegram.

Лишение свободы является самым суровым видом наказания, который предусмотривает латвийский Уголовный кодекс. Пробационный надзор, напротив, представляет собой не связанное с лишением свободы наказание.

В течение срока исполнения наказания в виде пробационного надзора осужденное лицо принудительно привлекается к мероприятиям по исправлению своего поведения в социуме. В случае, если лицо уклоняется от исполнения данного наказания, оно заменяется на лишения свободы.

Приговор может быть еще обжалован в Рижском окружном суде.

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