За последний год скинхеды и молодежь, исповедующая в Латвии праворадикальные идеи, все чаще попадает в хронику происшествий. Это и нападения на курьеров доставки, и избиения иностранных студентов, и хулиганские выпады в отношении туристов. Количество преступлений на почве расовой и национальной ненависти растет. Об этой тревожной тенденции сообщил глава Службы госбезопасности Нормундс Межвиетс.
Кто стоит за латвийскими бритоголовыми, как определить, что человек стал "праветь", кого скинхеды причисляют к своим врагам — за ответами на эти вопросы портал Delfi обратился в Службу госбезопасности (СГБ).
Коктейль из нацизма, расизма и ксенофобии
Латвийские бритоголовые чаще всего относятся к так называемым НС-скинхедам — поклонникам национал-социалистической идеологии с экстремистским уклоном.
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