Первые упоминания о скинхедах в Латвии стали появляться в СМИ в середине 90-х годов. Изначально они были сродни городским легендам: о них много говорили, но мало кто видел. К бритоголовым причисляли едва ли не всех, кто носил камуфляжные военные брюки, куртки-"бомберы" и высокие шнурованные ботинки.