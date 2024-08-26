Fоtо: Midjourney/DELFI

Первые упоминания о скинхедах в Латвии стали появляться в СМИ в середине 90-х годов. Изначально они были сродни городским легендам: о них много говорили, но мало кто видел. К бритоголовым причисляли едва ли не всех, кто носил камуфляжные военные брюки, куртки-"бомберы" и высокие шнурованные ботинки.

Осквернение еврейского кладбища

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