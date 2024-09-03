В Международном аэропорту имени Трибхувана (Катманду, Непал) задержан 51-летний гражданин Латвии Иварс В., у которого обнаружили 6 кг кокаина.
Известно, что латвиец прибыл в Катманду из Катара на самолете авиакомпании Qatar Airways.
В отношении Ивара начато расследование, которое ведет Бюро по контролю за наркотиками.
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