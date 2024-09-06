В пятницу, в 12.47 на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) поступило сообщение о пожаре на улице Мейрану в Риге. Как оказалось, горел старый ангар, пламя перекинулось и на соседние здания. Из-за сильного задымления жителей микрорайона призвали закрыть окна и по возможности отключить вентиляцию. В 15.19 пожар был локализован, но работы на месте продолжились. К вечеру стало известно, что в пожаре пострадали декорации к спектаклям Национальной Оперы.

К моменту приезда пожарных открытым пламенем горела часть деревянного ангара. Общая площадь пожара составила 950 квадратных метров.

Под воздействием жара загорелась также стена соседнего ангара площадью 170 квадратных метров, фасад административного здания площадью 100 квадратных метров, а также кусты.

В 15.19 распространение огня удалось ограничить. Работы на месте происшествия продолжаются. По данным ГПСС, на месте происшествия работают несколько пожарных расчетов, восемь автоцистерн и автолестница.

Из-за пожара возникло сильное задымление. Жителей микрорайона призывают закрыть окна и по возможности выключить вентиляцию.

В Rīgas satiksme сообщили, что из-за пожара временно остановлено движение автобуса 13-го маршрута (ж/д "Бабите" - Клейсти - Пречу-2).

Ангар располагается рядом со сданным в эксплуатацию зданием, в котором размещены художественно-декорационные мастерские и репетиционные залы. Строительство комплекса ведется компанией Velve. Заказчик объекта — госпредприятие Valsts nekustamie īpašumi.

В будущем здание ангара должны были снести, а не его месте возвести новый, однако уже не в рамках проекта, осуществляемого Velve.

По одной из версий, причиной пожара могла стать старая электропроводка.

Декорации Национальной Оперы были застрахованы

В пожаре в рижском микрорайоне Плявниеки пострадали несколько декораций для спектаклей Латвийской национальной оперы и балета (ЛНОБ), сообщила агентству LETA руководитель по связям с общественностью ЛНОБ Ирбе Трейле.

Трейле отметила, что пожар затронул один из старых деревянных ангаров, в котором хранились декорации нескольких постановок. Однако большинство спектаклей, декорации которых находились в этом ангаре, не входят в активный репертуар, и это не повлияет на расписание спектаклей.

Декорации были застрахованы, и ЛНОБ подаст заявление на получение страховки.

В ангаре также находились декорации балета "Щелкунчик", которые были уничтожены, выразила сожаление Трейле. В настоящее время представители ЛНОБ уже начали работу по их восстановлению. Спектакли, запланированные на конец этого года, состоятся, как и предполагалось, уверена представитель ЛНОБ.

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