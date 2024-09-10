По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции, 9 сентября, в 08.01 в Вийциемсе (Валкский край), на дороге Слажи — Вийциемс — Межмуйжа автомобиль VW сбил пешехода.

От полученных травм пострадавший позже скончался в больнице.

Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого будут установлены обстоятельства трагической аварии.

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