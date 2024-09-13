Госполиция получила информацию о двух случаях мошенничества в Латгалии, реализованных по одной и той же схеме: преступники представлялись полицейскими и лишали своих жертв значительных сумм.

В период с 26 августа по 6 сентября жительница Ливанского края получила несколько звонков от мошенников, представляющихся операторами мобильной связи, сотрудниками банка и полицейскими.

Во время разговоров они втерлись в доверие к жертве, после чего та, следуя указаниям преступников, сняла с банковского счета 8800 евро и передала курьеру. По данному делу начат уголовный процесс.

В свою очередь, в Прейльском крае мошенник, воспользовавшись доверием женщины, представился как работник Госполиции, после чего выдал жертве распоряжение перевести деньги.

На указанный счет женщина перевела 7800 евро, а также произвела покупки за рубежом на сумму 925 евро. Общий ущерб составил 8725 евро. По этому делу также начат уголовный процесс.

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