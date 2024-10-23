Ни один из найденных в Латгале возможных нелегальных мигрантов не умер насильственной смертью, сообщили агентству LETA в Латгальском региональном управлении Госполиции.

В период с 8 октября 2023 года до 24 мая должностные лица Латгальского регионального управления Госполиции в приграничной зоне нашли останки восьми предполагаемых мигрантов - шести мужчин и двух женщин, которые пытались пересечь границу Латвии и Беларуси. В связи со всеми случаями начаты уголовные процессы о преступлениях против здоровья людей.

Пятеро погибших могли быть выходцами из Индии, один - с Ближнего Востока, а еще один - из Афганистана. Национальная принадлежность одного человека неизвестна. Возраст семи погибших составлял от 20 до 30 лет, в одном случае погибшей была 42-летняя женщина. В пяти случаях останки были найдены в Краславском крае, в двух случаях они были обнаружены в Аугшдаугавском крае, а в одном - в Лудзенском крае.

Ни в одном из случаев не было констатировано признаков насильственной смерти.

Ранее правительство приняло решение продллить режим усиленной охраны границы на границе с Беларусью до 31 декабря. До этого режим должен был действовать до 12 сентября.

В этом году в пересечении границы было отказано 4952 людям, а 21 человек был допущен в Латвию по гуманитарным соображениям.

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