В Кедайняйском районе Литвы пограничники задержали жителя Вильнюса, перевозившего четырех граждан Сирии. Как оказалось, иностранцы незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу и запросили убежище в Латвии. Несмотря на запрет покидать страну, они решили сбежать в одну из стран Западной Европы.

Автомобиль VW Passat , перевозивший нелегалов, остановили для проверки на дороге Паневежис - Ситкунай (Кедайняйский район Литвы).

Транспортным средством с литовскими номерами управлял 36-летний житель Вильнюса. В машине также ехали четверо мужчин, которые представились гражданами Сирии.

Ни у кого из них не было документов, дающих право на въезд и пребывание в Литве и Шенгенской зоне. Во время проверки они предъявили литовским пограничникам документы просителей убежища, выданные в Латвии.

Сирийцы обратились за убежищем в Латвии, когда их задержали после незаконного пересечения границы с Беларусью. Нелегальным мигрантам не разрешалось покидать Латвию на время рассмотрения их заявлений.

Схема, когда мигранты, въезжающие в ЕС, просят убежища в первой стране ЕС, а после начала таких процедур ищут возможности бежать в Западную Европу, используется довольно часто.

После оформления документов иностранцев вернули в Латвию, а гражданина Литвы задержали на 48 часов.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !