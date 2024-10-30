В минувшее воскресенье, 27 октября, на пульт Госполиции поступило сообщение от охранников, которые заметили на своих камерах видеонаблюдения, что на Привокзальной площади незнакомец нанес мужчине ножевое ранение.

Как отмечает Degpunktā, охранники также сообщили полиции, где может находиться подозреваемый.

На место происшествия незамедлительно направили бойцов спецбатальона полиции, которым удалось задержать нападавшего неподалеку от места происшествия. В свою очередь, пострадавшего, у которого констатировали небольшое колотое ранение в область грудной клетки, госпитализировали.

В полиции сообщили, что мужчины были между собой знакомы. Что послужило причиной конфликта — устанавливается. Однако известно, что задержанный находился в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения. Также сообщается, что ранее он попадал в поле зрения органов правопорядка за мелкие кражи.

По делу начат уголовный процесс за нанесение легких телесных повреждений. Также известно, что подозреваемого освободили под полицейский надзор.

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