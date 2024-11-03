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В социальных сетях получило распространение видео, где видно, как эстонские полицейские остановили мужчину, который использовал троллейбус как частное транспортное средство. Для полиции это был первый подобный случай, и для прояснения ситуации было возбуждено расследование.

На вопрос, где можно увидеть - в каком регистре транспортное средство стоит на учете, и как проверить наличие страховки, водитель троллейбуса ответил, что у того есть свой регистр. Сотрудник полиции сказал, что по закону транспортное средство должно быть зарегистрировано в Транспортном департаменте, но, по словам водителя, в случае с троллейбусом это не требуется, потому что транспортное средство регистрирует собственник троллейбуса.

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