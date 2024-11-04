Госполиция завершила расследование по делу, начатому против гражданки Латвии, которая вместе с подельником вербовали иностранок для занятия проституцией. Ее сообщник в настоящее время объявлен в розыск.

В ходе расследования полиция установила, что подозреваемые вербовали и заставляли заниматься проституцией гражданок другого государства около полугода. Уголовный процесс по этому дела был начат в июле 2023 года.

Следствием было установлено, что двое лиц — мужчина и женщина — вовлекли в занятие проституцией несколько иностранок. Подпольные бордели функционировали в рижских квартирах, также проститутки выезжали к клиентам по месту жительства и в отели.

По подозрению в преступлении задержана гражданка Латвии 1993 г.р. , ранее не попадавшая в поле зрения органов правопорядка. В свою очередь, ее сообщник объявлен в розыск. Против него начато отдельное делопроизводство.

В рамках расследования на автомобиль подозреваемой наложен арест, приблизительная рыночная цена которого варьируется в пределах 2500 евро. Также в ходе обыска полиция изъяла вещественные доказательства.

Дело направлено в Рижскую Зиемельскую прокуратуру.

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