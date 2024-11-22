В минувший четверг, 21 ноября, сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали в Краславском крае автомобиль с нелегалами и их проводником.

По данным пресс-центра ГПС, в остановленном автомобиле Audi A4 Avant находился гражданин Украины, а также пять лиц азиатского происхождения без документов.

В отношении украинца начат уголовный процесс по ч.2 ст. 285 Уголовного закона Латвии - за осознанное предоставление лицу возможности незаконно находиться в Латвии, если такая возможность была предоставлена двум и более лицам. За это преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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