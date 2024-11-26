Житель Эстонии пытался переправить нелегалов из Польши в Германию.

В воскресенье вечером немецкий полицейский патруль задержал в городе Форст на границе с Польшей автомобиль с эстонскими номерами, в котором, помимо водителя, находились четыре нелегальных мигранта из Бангладеш, при этом один из них прятался в багажнике автомобиля.

Автомобилем управлял 50-летний гражданин Украины с эстонским видом на жительство, немецкий суд заключил его под стражу на время предварительного следствия.

Бангладешцы представили немецкой полиции доказательства, что ранее они подали заявления о предоставлении убежища в Латвии, но при этом у них не было необходимых документов для законного пребывания на территории Германии, сообщили представители немецких правоохранительных органов.

Полиция доставила бангладешцев в депортационный центр в Бранденбурге.

Гражданин Украины, который управлял автомобилем, ранее не попадал в поле зрения немецкой полиции и не проходил по каким-либо криминальным делам.

Из бардачка автомобиля полицейские изъяли запрещенный для бытового использования нож, а также несколько мобильных телефонов.

Должностные лица возбудили против граждан Бангладеш дело по подозрению в незаконном въезде и пребывании в Германии.

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