Прокуратура Латгальского района Риги передала в прокуратуру материалы дела, в рамках которого обвинения предъявлены телефонному мошеннику, обманувшему пенсионерку.

Согласно обвинительному заключению, 16 сентября пожилой рижанке позвонила незнакомая женщина, в отношении которой начато отдельное уголовное делопроизводство. Она представилась дочерью пенсионерки и убедила ее в том, что попала в ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

Самозванка попросила 20 000 евро, которые, как она сказала, нужны на лечение пострадавшего ребенка. Обманутая пенсионерка поверила мошеннице и смогла собрать 7700 евро.

Преступница не унималась и просила найти всю сумму, тем временем отправив к обманутой женщине курьера за уже имеющейся суммой. Пенсионерка должна была передать деньги некоему Диме.

Сообщник мошенницы явился к жертве и забрал у нее деньги. Вскоре полиции удалось его задержать. Задержанный содержится под стражей.

Прокуратура указала, что привлечь преступника к уголовной ответственности удалось благодаря совместным усилиям Госполиции, полиции самоуправления и SIA Tet.

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