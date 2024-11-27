Литовские пограничники задержали жителя Каунаса, который перевозил нелегального африканского мигранта. Автомобиль остановили на шоссе Мариямполе — Сувалки, на границе с Польшей.

При проверке автомобиля Volkswagen Golf 39-летний литовец предъявил личные документы, которые не вызвали сомнений в своей подлинности. Однако внимание пограничников привлек находившийся в машине пассажир.

Африканец предъявил удостоверение личности иностранца, выданное ему в Латвии. На этом документе на латышском и английском языках было указано: "Недействительно для поездок".

Установлено, что гражданин Бурунди, достигший 18-летнего возраста, не имеет проездного документа, действующей визы или вида на жительство, дающего право въезда и пребывания в Шенгенской зоне. Лицо, ищущее убежища, не имеет права покидать Латвию.

Водитель и пассажир задержаны. По факту незаконной перевозки людей через государственную границу начат уголовный процесс.

Позже во время допроса водитель признался пограничникам, что за транспортировку мигранта в Польшу ему обещали заплатить 100 евро.

В ближайшее время африканский нелегал будет возвращен в Латвию.

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