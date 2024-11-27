25 ноября в литовскую редакцию Delfi обратилась женщина и рассказала о смерти работника Barbora на рабочем месте. Женщина также рассказала, в каких условиях работают курьеры, которые развозят еду. Компания Barbora принесла соболезнования близким скончавшегося, а Государственная инспекция по труду (ГИТ) Литвы начала расследование.

Читатель Delfi Раса, настоящее имя порталу Delfi известно, рассказала, что больше не может молчать. Смерть одного работника заставляет ее рассказать о случившемся.

"Мы все прекрасно знакомы с сетью магазинов Maxima и ее доставкой Barbora, которая умудряется тысячи евро платить инфлюэнсерам за рекламу, маркетинг у них превыше всего. Maxima никогда ничего не сообщает, все остается внутри. Я говорю об утрате работников. Конкретно сегодня, в рабочее время, после обеда, один из работников умер в подъезде дома, куда привез продукты. Его тело нашли жители дома. Он пообедал с коллегами, собрал заказы и отправился их развозить, за работу ему платили гроши"", – писала в понедельник Раса.

По ее словам, нагрузки на работниках огромные, и речи нет о качественном отдыхе.

"Работники работают по 14-16 часов! Как заводные бегают, спешат, когда отдыхать?! Каждая остановка фиксируется, а если и остановишься, то закончишь работу не в 21 ч., а в лучшем случае, в 22 ч., а ведь смена началась в 6 ч. В их таблицах фиксируют вес, сколько продуктов доставлено: 1.5 тонны, 1.8 тонн, 2 тонны – ужасно. И это не шутка. Пока кто-то пьет третью чашку кофе и шутит в баре, их "рабы", позволю себе так сказать, работают в поте лица за несколько сот евро. И не в деньгах дело, а в распределении нагрузки. Переступают все границы человеческой морали. Что они ответят на это? "Не нравится? Не работай". Не ты, так другой будет работать. Рабочие сменяются часто, поскольку для компании это просто очередной работник, но ведь это был чей-то отец, сын, друг! Он человек, все люди, каждый может выбирать ту или иную работу, но не в этом дело!", – рассказала женщина.

Раса сказала, что к этому надо прибавить непонимание клиентов. "Грустно. Я не работала, не работаю на них, но не могу слушать как хвалят эту контору. Я уже не говорю о несознательности клиентов, которым, не дай Бог, не принесли 5 блоков молока, больших бутылок с водой, ведь "они платят за это", только в своей голове можно сказать, что вы платите тем, кто сейчас пьет кофе и улыбается", – завершила свое письмо Раса.

Журналист связался с представителем Barbora Аудрюсом Протусявичюсом, который подтвердил факт смерти работника.

"Да, мы получили печальную весть, мы лишились коллеги. В этот тяжелый час выражаем соболезнования его близким. Команда Barborа лишилась многолетнего коллеги, он работал в компании 7 лет. Коллеги вспоминают его как дружелюбного, готового прийти на помощь другим человека. Это первый случай смерти нашего работника на рабочем месте. Всем работникам, которым это требуется, компания предложила помощь психолога", – сказал он.

Что касается условий работы, он сказал, что компания следует действующим законам и руководствуется ими при составлении графиков. "Курьеры четыре дня работают, четыре отдыхают. Обычно работа начинается в 07:30 ч., а заканчивается в 20:30 ч. В исключительных случаях, например, если возникают проблемы на дорогах и время работы затягивается, работникам платят сверхурочные. Работу организуют так, чтобы у курьера было достаточно времени на выполнение каждого заказа.

Кроме того, в апреле этого года был подписан коллективный договор, в котором прописано много бонусов для работников. Все работники ознакомлены с требованиями безопасности труда и здоровья, знают, как безопасно переносить грузы. Эти правила устанавливают максимальную допустимую нагрузку", – сказал Протусявичюс.

По его словам, работники всегда могут поделиться своими предложениями, подать жалобу или иным способом решать вопрос нагрузки, условий труда, есть и эл. почта для анонимных обращений.

Литовская ГИТ подтвердила, что об этой ситуации ей известно, и начато расследование.

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