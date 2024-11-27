В ходе кампании Центра защиты детей (BAC), возможно, были раскрыты два случая сексуального использования детей. Об этом была проинформирована Государственная полиция, которая начала расследование. Никто не сообщает, удалось ли защитить этих детей от предполагаемых насильников после того, как информация была передана в правоохранительные учреждения. Об этом сообщает LSM.lv.

В ходе кампании BAC "Разговор защищает" ("Saruna pasargā") получено около 170 звонков, по крайней мере два из них вызвали у экспертов серьезную обеспокоенность в связи с возможным сексуальным использованием детей.

Руководитель Отдела телефона доверия BAC Ласма Лагздиня отметила: "Было два случая, когда нам передали информацию о возможном сексуальном насилии над ребенком, и мы отправили эту информацию учреждениям, которые могут провести расследование в рамках своей компетенции".

Подросток рассказал, что взрослый мужчина трогал его за интимные части тела против его воли.

"Мы были вынуждены попросить звонившего также предоставить информацию, если речь идет о прямом случае сексуального насилия", - добавила представитель BAC.

Информация была передана в Госполицию, которая начала расследование, но уголовный процесс пока не начат.

Главный специалист Главного управления Криминальной полиции, психолог Даце Ландмане отметила: "Дети, вовлеченные в преступления сексуального характера, могут испытывать различные неприятные эмоции, такие как страх, стыд или чувство вины. Кроме того, дети не всегда понимают, что с ними совершается преступление сексуального характера".

Неизвестно, находятся ли в настоящее время под защитой двое детей, которые могли подвергнуться сексуальному насилию. В BAC сообщили, что информация была передана в полицию, а полиция подтвердила, что расследование продолжается.

Тем временем молодые люди в Лиепае признали, что им, возможно, трудно распознать сесуальное насилие. Еще сложнее, если оно затрагивает других людей, а не их самих. Например, ученица Лиепайской средней школы имени Райниса Кейтия сказала: "Я думаю, что это обычно выражается в языке тела, но это очень трудно распознать, это не очень просто".

Психолог Лиепайской средней школы имени Райниса Эвия Иванова подчеркнула, что такие случаи могут оставаться незамеченными, потому что информация не всегда доходит до учителей. "В школе мы сталкиваемся с этой темой - были и более серьезные случаи. Но есть и такие превентивные меры, которые мы принимаем, например, говорим в классах по группам о том, что мы можем делать в интернете, какие фотографии или информацию можем отправлять", - пояснила психолог.

В прошлом году Госполиция зарегистрировала 293 преступления против нравственности и половой неприкосновенности, в которых пострадали дети. Анализ среды, в которой чаще всего происходит насилие, показал, что 59% случаев происходят в реальной среде, а 41% - в интернете.

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