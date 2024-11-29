В пятницу с места крушения самолета в Вильнюсе увозили обломки самолета. Глава Управления криминальными расследованиями Департамента полиции Саулюс Гагас сказал, что на охраняемую территорию пытались пробраться двое посторонних.

"На месте инцидента проходил вывоз обломков", – информировал Гагас. "На территории находились огромные части самолета – кабина, или кокпит, часть багажного отделения. Части, которые не были сломаны, повреждены, большие фрагменты самолета. Для их вывоза требовалась помощь крана", - сказал он.

Место инцидента Гагас назвал сложным, поскольку оно находится рядом с аэропортом.

"Там часто садятся самолеты, для того, чтобы поднять стрелу крана на необходимую высоту, надо было согласовывать работы с ответственными учреждениями, чтобы не помешать садящимся и взлетающим самолетам", – сказал Гагас. – Это осложняло работы, они не проходили так быстро, как хотелось".

По его словам, фрагменты самолета не будут хранится в одном месте.

"Поскольку фрагменты разных размеров, груз также разных размеров, его разделят и будут хранить в разных местах", - сказал Гагас.

"Было несколько случаев, когда на территорию пытались пробраться посторонние", – заметил он. – Их задержали, составили протоколы об административном нарушении".

Вопрос назначения взыскания решит полиция. По словам Гагаса, после вывоза фрагментов из первых секторов, могут ослабить охрану на территории. Те места, куда перевозят фрагменты самолета, будет охранять полиция.

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